99 tigok sa leptospirosis

PUMALO na sa 99 katao ang namatay sa leptos­pirosis ngayong taon.

Ayon kay Health Secretary Rolando Enrique Domingo, anim na katao na dinapuan ng leptospirosis nitong nakalipas na linggo ang kabilang sa nasawi mula noong Ene­ro hanggang noong Hunyo.

Nalaman na sa leptospirosis ward ng National Kidney Transplant Institute (NKTI) sa Quezon City, uma­bot sa 30 pasyente ang naka-confine dahil sa leptospirosis matapos ang mga pagbaha sa Metro Manila dulot ng malalakas na pag-ulan.

Ang leptospirosis ay impeksyon mula sa ihi ng daga at iba pang hayop. Kapag huma­lo sa tubig-baha ang kanilang ihi at pinasok ang paa na may su­gat, doon papasok ang bacteria.

Ilan sa pasyente ang nakaramdam ng pananakit ng likuran, pamumutla at lagnat matapos na lumusong sa baha.

Sa huling datos ng DOH, nalaman na uma­bot na sa 1,030 ang dinapuan ng leptospirosis mula Enero-Hunyo.

Ito umano ay mataas­ ng 41% sa kaparehas na panahon noong nakalipas na taon na may 581 ang nagka-leptopirosis at 57 ang nasawi at karamihan ng dinapuan ay mula sa Western Visayas (221), Caraga region (162), at Davao (86).