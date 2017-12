99% ng empleyado zero tax sa pinirmahang TRAIN ni Duterte

By Aileen Taliping

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Batas na ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) matapos lagdaan ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa isang seremonya sa Malacañang kahapon.

Batas na ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) matapos lagdaan ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa isang seremonya sa Malacañang kahapon.

Ang mga minimum wage earner na kumikita ng P12,000 kada buwan ay hindi na kakaltasan ng buwis, kasama na rin dito ang mga clerk na may buwanang sahod na P15,000, at call center agents na may P21,000 buwanang sahod.

Ayon sa Pangulo, ito ang pinakamagandang pamasko ng administrasyon sa sambayanan dahil simula sa Enero 2018 ay libre na sa buwis ang mayorya ng mga manggagawa.

Ang bagong batas aniya ang magsasaayos o magtatama sa ilang pagkakamali sa mga umiiral na batas sa pagbubuwis kung saan nakalalamang ang mga mayayaman sa mga mahihirap.