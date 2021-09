99 bata sapol ng virus sa bahay-ampunan

Siyamnapu’t siyam na kabataan ang kabilang sa 122 kabuuang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa isang orphanage sa Quezon City.

Ayon kay Mayor Joy Belmonte, ang mga menor de edad ay nasa Gentle Hands Orphanage sa Barangay Bagumbuhay.

Sinabi ni Dr. Rolando Cruz, Quezon City’s Epidemiology and Surveillance Unit (CESU) chief, ang asymptomatic adult na bumisita sa ampunan ang siyang nakapagkalat ng virus na naging outbreak.

“Kailangang mapanatili ng mga ganitong closed long-term care facilities ang mahigpit na protocols dahil kahit isang kaso lang ang makapasok sa kanila ay madaling mahahawa ang lahat,” ani Cruz.

“Mariin nating ipinapaala na ang hindi pagsunod o hindi pagpapatupad ng minimum public health protocols ay paglabag sa RA 11332. Dapat maging mahigpit ang ating persons in authority sa pagpapatupad nito para maiwasan natin ang pagkalat ng virus,” sabi naman ng alkalde.

Naghatid na ang QC LGU ng mga tulong sa pasilidad gaya ng ng paracetamol, vitamins, hygiene kits, face masks, alcohol, at food packs.

Inatasan na rin umano ni Belmonte ang CESU na bantayan ang kalusugan ng mga kabataan sa Gentle Hands.

Sa 122 katao na nagpositibo, 51 ay mga nasa edad 2 hanggang 10; 48 ang nasa 11 hanggang 18 taong gulang; habang 23 naman ang mga adult.

Ang mga nagnegatibo naman ay inilipat na muna sa ibang kuwarto na malayo sa mga nagpositibo.

Samantala, pinabulaanan ng pamunuan ng Gentle Hands Orphanage na may COVID-19 positive na nakapasok sa kanilang pasilidad.

“It is not true that an asymptomatic visitor spread the virus because we have not received any visitors at all, due to the fact that some of the children are immunocompromised and we have prohibited non-members of the staff from going inside the facility,” ani Executive Director Charity Graff. (Kiko Cueto/Dolly Cabreza)