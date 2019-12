96% ng mga Pinoy asa pa more sa 2020

HINILING ng Malacañang ang suporta ng mga Pilipino para makamit ang hinahangad na pag-unlad ng bansa sa 2020 at sa mga susunod pang taon.

Inihayag ito ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar kasunod ng survey ng Social Weathe­r Stations (SWS) kung saan 96% ng mga Pinoy ay sasalubungin ang Bagong Taon nang may pag-asa.

Sa SWS survey mula Disyembre 13-16, 96% ng 1,200 respondents ang nagsabing sasalubungin nila ang Bagong Taon na may pag-asa imbes na mangamba.

Sinabi ni Andanar na nakakataba ng puso ang pagiging positibo ng mga Pilipino dahil sa kabila ng mga pinagdaanang hamon ay naniniwala ang mga ito na may darating na magandang bukas para sa kanila.

“We are heartened that majority of the Filipinos will welcome 2020 with hope as reflected in the recent SWS survey. We Filipinos by nature are very optimistic and forward-looking and can often see the best in the most trying of circumstances, a trait that allowed us to succeed against all odds,” ani Andanar.

Sa kabila nito, sinabi ng kalihim na nakatutok ang Duterte administration sa mga programang magpapaangat at babago sa buhay ng mga Pilipino para sa mas komportableng pamumuhay.

Mangyayari lamang ito ani Andanar kung ibibigay ng mamamayan ang kanilang suporta sa gobyerno at makipagtulungan para sa hinahangad na kaunlaran.

“We ask everyone to support our government, it is through the participation of those in the government and of its citizens that we can continue and further the achievements of the administration thus far,” dagdag pa ni Andanar. (Aileen Taliping)