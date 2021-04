950 OFW tigok sa COVID

Umabot na sa 950 sa mga overseas Filipino worker (OFW) ang nasawi dahil sa COVID-19, ayon sa Department of Labor and Employment (DOLE).

Bukod dito, nasa 19,148 OFW umano ang nahawa sa sakit, habang higit 10,000 ang gumaling, sabi pa ni Secretary Silvestre Bello III sa briefing nitong Lunes ng gabi.

“Ang maganda namang balita, Mr. President, is that of the 19,000, 10,466, though were infected, have fully recovered,” aniya pa.

Dagdag ng kalihim, 519,566 OFW na ang na-repatriate ng gobyerno sa gitna ng pandemya. (Riley Cea)