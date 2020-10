92 Baguio police trainee sapol ng virus

Positibo sa COVID-19 ang 92 police trainee sa Baguio City, ayon sa Baguio City Police Office (BCPO).

Saad ni BCPO director P/Col. Allen Rae Co, ang mga trainee ay dinestino sa iba’t ibang lugar noong Marso para sa anim na buwang pagsasanay.

“Pa-graduate na sila supposedly kahapon o ngayon. Most probably nakuha po nila sa pagdu-duty po sa lockdown areas, sa dami po nila medyo hindi maiwasan na sila ay nagkakabanggaan,” ani Co.

Sa panayam ng Abante kay Co, mahigit na 200, kasama ang mga trainee na nagpositibo sa COVID-19 ang naka-quarantine na sa tatlong busali.

“Dahil sa dami nila, hindi kinaya ng isang building lang, kaya ginawa nating tatlong gusali ang quarantine facilities nila at doon sila mamalagi for the main time,” saad pa ng BCPO director.

Samantala, binuksan na ang turismo sa tinaguriang Summer Capital of the Philippines para sa mga residente sa Ilocos region dahil sa pagbaba ng kaso ng COVID-19, ayon sa local government unit ng siyudad. (Allan Bergonia)