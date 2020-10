91% Pinoy kuntento at tiwala sa Pangulo sa gitna ng pandemya

Inilabas ng Pulse Asia ang kanilang nationwide survey nitong nakalipas na linggo kung saan napakataas ang nakuhang marka ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng walong buwang pakikipagbuno ng gobyerno sa epekto ng COVID-19 crisis sa bansa.

Parehong nakakuha ng 91% na approval at trust rating ang Pangulong Duterte sa Pulse Asia survey at maituturing na pinaka-mataas na markang nakuha ng isang lider kumpara sa lahat ng mga nagdaang Presidente.

Tumaas po ng four percent ang approval rating ng Presidente mula sa dating rating na nakuha nito noong December 2019 na 87%, gayundin sa approval rating nito. Patunay lamang na patuloy na nagtitiwala at sumusuporta ang mayorya ng mga Pilipino sa kanyang administrasyon.

Batay sa survey, siyam sa sampung Pilipino ang nagtitiwala sa mga ginagawang aksiyon ni Pangulong Duterte para matugunan ang matinding krisis na dinaranas ng bansa sa COVID-19.

Malinaw naman po ang sinabi ng Presidente sa taongbayan na gagawin niya ang lahat para makabangon ang sambayanan sa epekto ng COVID pandemic at iyan ay nakikita ng publiko sa mga ginagawa at ipinatutupad na hakbang ng gobyerno.

Isinantabi po ni Pangulong Duterte ang pulitika at tinutukan ang kaligtasan at kalusugan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga ipinatutupad na hakbang at programa ng gobyerno para sa lahat ng sektor na naapektuhan ng COVID-19 crisis.

Ang napakalaking tiwala ng mamamayan kay Pangulong Duterte ay nangangahulugan lamang na hindi tumatalab ang mga ginagawang pagsisikap ng kanyang mga kritiko na siraan siya at ang kanyang administrasyon sa pamamagitan ng mga batikos at puna, pagpapakalat ng fake news patungkol sa COVID-19 at pati na rin sa estado ng kanyang kalusugan.

Pero sa kabila ng mga paninira, puna at batikos, hindi po pinaniwalaan ng mayorya ng mga Pilipino ang mga ibinabatong ito kay Pangulong Duterte dahil nakikita ng sambayanan kung paano nagtatrabaho ang gobyerno para makabangon sa matidning dagok na idinulot ng COVID crisis sa bansa.

Hindi lamang ang trust at approval rating ni Pangulong Duterte ang tumaas sa survey na ginawa ng Pulse Asia, kundi pati na rin sa mga ginagawang pagtugon ng kanyang gobyerno sa COVID-19.

Nakakuha po ng 92% na rating ang Pangulo habang 84% naman ang buong Administrasyon kaugnay sa mga ginagawa nitong hakbang at pangangasiwa sa problema sa COVID-19 sa loob ng pitong buwan na nananalasa ang mabagsik na virus sa bansa.

Inspirado po ang Duterte administration sa napakataas na resulta ng survey kaya mas lalo pang paghuhusayin ang mga ginagawang aksiyon at pagtugon sa pinsalang idinulot ng COVID-19 sa bansa.

Aasahan po ng publiko na gagamiting inspirasyon ng Duterte administration ang positibong marka na nakuha ng Pangulo para maibsan ang epekto ng pamiminsala ng COVID-19 sa buhay ng mga Pilipino.

Magpapatuloy po ang mga ipinapatupad na aksiyon ng gobyerno para makontrol ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa at tulungang makabawi at makabangon ang mga Pilipinong nawalan ng trabaho at nawalan ng kita dahil sa pandemya.

Tanging si Pangulong Duterte lamang ang Presidenteng nakita ng mga Pilipino na may malasakit sa tao kaya kahit masaid ang kaban ng bayan ay gumawa ang ating gobyerno ng paraan para matulungan ang lahat ng sektor ng lipunan na pinabagsak ng pandemya.

Ang sabi nga ng Pangulo, hangga’t walang bakuna ay naririyan lamang ang COVID-19 na maaaring umatake sa kahit na sinong mamamayan. Kaya naman mas lalo pang pinaigting ng National Task Force on COVID-19 ang kanilang trabaho para hindi na makapaminsala ang virus sa pamamagitan ng testing, tracing, treatment at pag-isolate sa mga asymptomatic at may mild symptoms ng COVID-19.

Hindi pinabayaan ng Pangulo ang mga nawalan ng trabaho at pagkakitaan dahil tinulungan ang mga ito sa pamamagitan ng mga ahensiyang kumakatawan sa kanila sa lipunan, gaya ng ayudang pampinansiyal at pautang para makapagsimula muli.

Aasahan pong magpapatuloy ang pagtulong at pagkilos ng gobyerno para matulungang makabangon ang sambayanan hanggang sa ganap na makatindig sa pamamagitan ng mga nakalatag na aksiyon sa ilalim ng Bayanihan law 2 at sa iba pang mga nakalinyang programa ng Duterte administration.

Naramdaman po ng taongbayan ang ginawang malasakit at pagkalinga ni Pangulong Duterte sa mga Pilipino sa panahon ng krisis at hindi sila pinabayaan kaya sinuklian ito ng suporta at patuloy na pagtitiwala sa kanyang administrasyon.

Kitang-kita po sa pulso ng ating mamamayan na sa panahon ng pandemya ay walang puwang ang pamumulitika dahil ang hinahanap po ng mga Pilipino ay ang tunay na malasakit, pagkalinga at tapat na serbisyo ng ama ng bansa tulad ng ginagawa ni Pangulong Duterte