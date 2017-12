900 pasahero nabuwisit sa lipat-baba sa MRT-3

By Vick Aquino

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Paubos na ang pasensiya ng mga pasaherong tumatangkilik sa Metro Rail Transit (MRT) Line 3 dahil sa walang katapusang pagpapababa at paglilipat sa kanila kapag nagkakaroon ng aberya ang sinakyang tren.

Bandang alas-7:09 ng gabi noong Sabado ay muling nakaranas ng aberya ang MRT-3 kung saan pinababa ang mahi­git 900 pasahero ng isang tren dahil sa umano’y “door failure” at “technical problem” sa Boni Station sa Mandaluyong City.

Napilitan na lamang bumaba ng tren ang mga pasahero dahil sa pagkasira ng pinto na kung saan ay bigla umanong bumubukas habang ang ilang pinto naman ay hindi nagbubukas kaya inabisuhan na lamang sila na lumipat ng ibang tren.

Nabatid mula sa pamunuan ng Department of Transportation (DOTr) na posibleng ang pagsisiksikan ng mga pasahero ang naging sanhi ng pagka-antala ng biyahe ng tren dahil sa rush hour na umano ito at asahan na siksikan kaya nakakaranas ng door failure dahil napupuwersa sa pagbukas at pagsara ang pinto.

Samantala, bandang alas-3:20 ng hapon nitong araw ng Linggo ay nagkaaberya ulit ang MRT-3 at naglakad na lang ang mga pasahero sa riles sa pagitan ng Santolan at Ortigas Stations matapos umanong magloko ang sinakyan nilang tren.

Hindi napigilang magkomento ng isang pasahero na nakilalang si Haydee Arisazo at sinabing nakakahiya na ang MRT dahil may ilang turista siyang nakita na sasakay sana tapos ganito pa ang nakita.

Paliwanag muli ng MRT-3, technical problem ang dahilan ng aberya.