90% target mabakunahan na health worker sa SJDM, naabot

NAABOT ng lokal na pamahalaang lungsod ng San Jose Del Monte ang 90% ng kanilang target na mabakunahang mga health workers.

Sa pinakahuling datos na inilabas ng Public Information Office (PIO) ng lungsod, lumabas na mula Abril 6, 2021 ay nabakunahan na ng kanilang City Health Department ang may 3,459 mula sa kabuuang bilang na 3,895 na health workers o 88.81 porsiyento ng kanilang target.

Tumanggap ang mga health workers ng mga bakuna Sinovac at AstraZeneca.

Nagawa rin ng lungsod na mabakunahan ang 100 % ng target nilang 220 mamamayan na may comorbidities na nasa kategoryang A3 na pawang nagparehistro upang makapagpa-bakuna.

Gayunman, sinabi ng PIO na ina-update pa ng lungsod ang mga nasa kategoryang A3 batay sa karagdagang datos at mga bagong nagpatala.

Ipinagpatuloy din ng lungsod ang pagbabakuna sa may 22,039 na mga senior citizen na nagparehistro upang mabigyan ng unang dose ng bakuna.

Nauna ng itinigil pansamantala ngpamahalaan ang paggamit ng AstraZeneca sa mga may edad dahil sa isyu ng kaligtasan.

Umabot naman sa 20 vaccine sites ang itinalaga ng lokal na pamahalaan, kabilang dito ang mga pagamutan at pampublikong paaralan para sa kanilang vaccination program.

Sinabi ni SJDM Rep. Florida Robes na bagama’t target ng lungsod na mabakunahan ang 70 porsiyento ng tinatayang isang milyong residente upang makamit ang kawan ng mga maililigtas sa sakit, ginagawa naman aniya ng lungsod ang lahat ng makakaya upang makatanggap ng bakuna ang lahat ng kanilang mamamayan upang matiyak na lahat ay protektado sa virus.

“No San Joseño should be left behind in this vaccination drive and we will work hard to achieve that for the people of San Jose. We are aiming for 100 percent vaccination! This is the only way for us to move forward from this pandemic,” ayon pa kay Robes.