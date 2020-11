90 preso sa Ilocos Norte nadale ng virus

Sinailalim sa lockdown ang Ilocos Norte Provincial Jail matapos na 90 inmate ang nagpositibo sa COVID-19.

Ayon kay Dr. Norman Rabago, COVID-19 provincial health consultant sa Ilocos Norte, kapwa walang sintomas na nararamdaman ang mga tinamaan ng coronavirus at nalagay na rin sa isolation unit.

Aabot sa 160 bilanggo sa naturang kulungan ang sinalang sa swab test matapos na magpositibo sa virus ang limang jail guard.

“Once an area is declared under critical zone, no one is allowed to go in and out,” saad ni Rabago.

Para masigurong gagaling ang mga inmate, ilang mga indibiduwal ang nagbigay ng mga bitamina, prutas at grocery na iniwan sa gate ng piitan.

Nagpasalamat naman ang pamunuan ng Ilocos Norte jail sa mga mabubuting loob na tumutulong sa mga inmate. (PNA)