9 tigok kay ‘Dante’

Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), siyam na ang mga indibidwal na kumpirmadong namatay sa paghagupit ng bagyong ‘Dante’ sa bansa.

Saad ng NDRRMC, ang tatlong bagong pumanaw ay mula sa Calubian, Leyte, isang 51-anyos na babae na tinangay ng flash flood habang sinusubukang tumawid sa ilog, at dalawang lalaki na edad 2 at 7 na unang iniulat na nawawala.

Samantala, isa pa ang nawawala, habang dalawa ang sugatan.

Sinabi ng NDRRMC na base sa report ng Office of Civil Defense, ang mga datos ay mula sa Mimaropa at Regions 6, 7, 8, 11 at 12.

Samantala, nasa 22,839 pamilya o 93,683 indibidwal ang apektado kay Dante.

Habang 732 pamilya o 2,753 indibidwal ang pansamantalang nanunuluyan sa may 50 evacuation centers.

Ang danyos naman sa imprastraktura sa Mimaropa, Region 7 at 12, at Caraga, ay pumalo na sa P53,730,000.

Samantala, ayon sa Department of Social Welfare and Development ay katuwang nila ang local government units sa paghahatid ng P1,925,967 halaga ng tulong pinansyal sa mga pamilya sa Region 3, 6, 12, Mimaropa at Caraga na sinalanta ng bagyo. (Kiko Cueto)