9 na pugante sa Bacoor Jail nasakote

SIYAM na pugante mula Bacoor Jail ang narekober ng pulisya hanggang kahapon nang tanghali.

Pinakahuli sa listahan ng mga naaresto­ si Dennis Cinobio ­Baluban, na resulta ng follow-up operation sa Las Piñas City at sa pakikipag-ugnayan sa pamilya nito.

Naunang nadakip sina Jayjay Ragas Ruiz, Jonathan Narag, Aryol Capili, Junjie Moog, Leomar Prodon, Tristan Lance Collera, Gerald Lintan at Marin Donato, sangkot sa mga kasong may kinalaman sa iligal na droga, pagpatay at pagnanakaw.

Nilinaw rin ni Supt. Cabatingan na 23 at hindi 22 ang mga ­tumakas na inmate, ­nagkaroon lang umano ng kalituhan sa head count dahil madilim na sa loob ng piitan nang isagawa nila ito.

Lumalabas sa pagsisiyasat ng pulisya na sina Jene Lloyd Berna­be, Junmarco Castro at Ariel Villacampa ang nagplano ng pagtakas.

Patuloy pa ring nagsasagawa ng 24/7 na manhunt operation ang pulisya sa mga natitira pang pugante.