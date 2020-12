9 cong, 6 DPWH engineer tuluyan sa korapsyon

Ipauubaya na ng Malacañang sa Office of the Ombudsman ang pagpupursigi ng imbestigasyon sa siyam na kongresista at anim na district engineers na dawit sa umano’y korapsiyon sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways (DPWH).

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na isusumite ng Office of the President sa Ombudsman ang kopya ng listahang ibinigay ng Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) batay sa resulta ng kanilang imbestigasyon.

Bahala na aniya ang Ombudsman kung ano ang gagawing disposisyon lalo na at mga mambabatas ang idinawit sa mga alegasyon ng korapsiyon.

“Ang sabi po ng Presidente ipinauubaya po iyan sa Ombudsman. Ang unang deklarasyon niya, he will forward the information provided to him by the PACC for investigation,” ani Roque.

Sinagot ng Palasyo ang pag-alma ng mga pinangalanang kongresista na unfair at malisyoso ang paratang sa kanila.

Sinabi ni Roque na bago inianunsiyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangalan ng mga nadawit na kongresista sa mga kababalaghan sa DPWH projects ay sinabi nitong hindi ibig sabihin ay guilty ang mga ito sa akusasyon.

Kabilang sa mga pinangalanan ay sina Occidental Mindoro Congresswoman Josephine Ramirez-Sato; dating Ifugao Congressman Teodoro Baguilat Jr.; Congressman Alfred Vargas ng Quezon City; Misamis Occidental Congressman Henry Oaminal; Isabela Congresswoman Alyssa Sheena Tan; Congressman Paul Daza ng Northern Samar; Quezon province congresswoman Angelina Helen Tan; ACT-CIS partylist representative Eric Yap at Bataan Representative Geraldine Roman.

Pinangalanan naman ang mga kasabwat sa anomalyang District Engineer na sina Lorna Ricardo, Marlyn Inguillo, Anna Lee Manzano, Carol Lyn Abinales, Editha Babaran , Edmundo De Luna at Josefino Melgar.(Aileen Taliping)