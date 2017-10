9 chinop-chop sa Japan, 2 ulo nilagay sa cool box

Natuklasan ng Japanese police ang siyam na bangkay, dalawa dito ay pinugutan ng ulo at isinilid sa cool box, sa isang apartment sa Tokyo.

Agad namang inaresto ng pulisya ang 27-anyos na si Takahiro Shiraishi na siyang naninirahan sa apartment sa Zama na nasa katimugang bahagi ng Tokyo.

Sa ulat ng public broadcaster NHK nitong Martes, sinabi ni Shiraishi sa pulisya na “I killed them and did some work on the bodies in order to hide the evidence.”

Iniulat naman ng Jiji Press na nilagari umano ni Shiraishi ang katawan ng mga biktima sa loob ng banyo. Sa siyam na bangkay, isa lang dito ang lalaki at walo ang babae.

Ang pinutol-putol na katawan ay nilagay sa malalaking kahon, habang ang dalawang ulo ay nasa cool box.

Natuklasan lamang ang krimeng ito nang siyasatin ng pulisya ang koneksyon ni Shiraishi sa pagkawala ng 23-anyos na babaeng nag-tweet pa ng “I’m looking for someone to die with me,” bago nawala.