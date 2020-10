$9.9B inutang ng gobyerno para sa COVID war

Nakautang ang gobyerno ng tumataginting na 9.91 bilyong dolyar mula sa iba’t ibang dayuhang financial institutions para sa pagtugon sa problema sa COVID pandemic sa bansa.

Inihayag ito ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang unang report sa Kongreso bilang pagsunod sa probisyon ng Bayanihan to Recover as One Act kaugnay sa mga pinaggamitan at pinaglaanan ng pondo .

Ang nabanggit na halaga ay inutang ng gobyerno mula sa Asian Development Bank (ADB), World Bank (WB) , Asian Infrastructure Investment Bank , Agence Francaise de Development, Japan International Cooperation Agency (JICA) at mula sa global bonds.

Sinabi ng Pangulo sa kanyang report na nakapagpalabas na ang Department of Budget and Management (DBM) ng P3.5 billion sa mga ahensiyang may kinalaman sa pagtugon sa COVID-19.

Kabilang na dito ang hiring at training ng contact tracers; pagpapalit sa 2020 quick response fund ng DPWH at budget support sa National Task Force on COVID-19 na pinamunuan ni Chief Implementer Secretary Carlito Galvez.

Kabuuang $621.36 million naman ang ilalaan ng gobyerno sa mga nakalinyang proyektong may kinalaman sa COVID-19.( Aileen Taliping)