9.3K magbabantay sa ASEAN Summit

Sinimulan nang ipakalat ngayon ang mahigit sa 9,300 security personnel mula sa Task Group Clark para sa pagbibigay ng seguridad sa 11th ASEAN Defense Ministers Meeting at 4th ADMM-Plus sa Clarkfield Special Economic and Freepost Zone sa Angeles City, Pampanga.

Ang mga mga security personnel na ipinakalat ayon ay binubuo ng PNP, AFO at iba pang security forces na naatasang magbigay ng seguridad sa may 200 ASEAN delegates na dadalo apat na araw na Summit.

Sinabi ni DILG officer in charge Catalino Cuy, at Chairman ng Committee on Security, Peace and Order, Emergency Preparedness and Response, mahigpit ang tagubilin nito sa Task Group Clark personnel na pairalin ang maximum tolerance sa mga grupo na inaasahang magsasagawa ng kilos protesta para matiyak na hindi makaaabala sa pagdaigdigang pulong.

“Handa na ang buong security personnel sa pagse-secure ng seguridad para sa payapa at maayos na pagsasagawa ng ASEAN Summit kaya wala nang dapat pang ikabahala,” pagtiyak ni Cuy.