8M puno tinanim sa Negros kahit pandemic

Sa kabila ng restriksyon dail sa community quarantine, naisagawa pa rin ang pagtatanim ng nasa 8 milyong puno sa Negros Island.

Unang nilunsad ang Greener Negros Movement noong 2015 na naglalayon na magtanim ng 10 milyong puno sa loob ng 10 taon sa buong isla. Kolaborasyon ito ng Energy Development Corporation (EDC), Department of Environment and Natural Resources (DENR) at iba pang ahensya.

Kinilala ng grupo ang isa sa kanilang kasama sa proyekto na si Rene ‘Tatay Eti’ Vendiola na kilalang rainforestation farmer at may-ari ng Liptong Woodland sa bayan ng Bacong, na tinagurian namang ‘haven of Philippine native trees’.

Ayon naman kay Norreen G. Bautista, head ng EDC corporate social responsible team, “The health crisis brought about by Covid-19 has put the spotlight even more on the need to keep our air clean through decarbonization, which entails planting and growing native trees as well as shifting to renewable energy for our source of power.” (PNA)