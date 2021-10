8M COVID bakuna ipapadala ng US sa Pinas, Bangladesh

Higit sa walong milyong COVID vaccine dose ang ipapadala ng bansang Amerika sa sa Pilipinas at Bangladesh.

Nasa kabuuang 5,575,050 dose ang ipadadala sa bansa ng US susunod na linggo, ayon na rin sa isang opisyal sa White House habang 2,508,480 dose naman sa Bangladesh sa susunod ding linggo.

Ang nasabing mga bakuna na pawang Pfizer-BioNTech ay ibinibigay sa pamamagitan ng programa ng World Health Organization na COVAX.

“[The] administration understands that putting an end to this pandemic requires eliminating it around the world,” ayon pa sa opisyal, na tinukoy na ang nasabing donasyon ng Estados Unidos ay kumakatawan sa “the largest-ever purchase and donation of vaccines by a single country.”