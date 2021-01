8K taga-San Juan aprub sa COVID bakuna

Umabot na sa 8,000 residente ang nakapagparehistro sa libreng COVID-19 vaccination program ng San Juan City, ayon kay Mayor Francis Zamora.

Naglaan ng P50 milyon ang San Juan para sa pagbili ng COVID-19 vaccine sakaling dumating na sa bansa ang inaprubahan ni Pangulong Duterte at ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF).

Nilinaw pa ng alkalde na lahat ng San Juaneño ay puwedeng mag-avail ng libreng bakuna, walang mayaman o mahirap basta taga-San Juan ay pagseserbisyuhan nila.

“We are committed to providing the vaccine for free to San Juaneños who are willing to be inoculated against Covid-19,” ayon kay Zamora. (Vick Aquino)