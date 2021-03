8K NCR pulis bantay sa Semanta Santa

Mahigit sa 8,800 pulis ang ikinalat sa Metro Manila upang matiyak ang maayos at mapayapang paggunita sa Semana Santa at summer vacation ayon sa National Capital Region Police Office (NCRPO).

Ayon kay NCRPO chief Police Major Gen. Vicente Danao Jr., sa paggunita ng enchanced community quarantine (ECQ) Lenten season nasa kabuuang 1,500 na mga police officer ang kanilang ikinalat sa iba’t ibang lugar sa Metro Manila gaya ng mga simbahan, mall, palengke, at iba pang mga commercial establishment.

Sisiguraduhin din umano na istriktong nasusunod ang health and safety protocol gaya ng social distancing at paggamit ng face mask at face shield.

Bukod sa mga pulis, nakipag-ugnayan din ang NCRPO sa kanilang counterpart sa Armed Forces of the Philippines (AFP) at maging sa mga local government unit, kasama na ang nasa 15,343 force multiplier na kinabibilangan ng mga Barangay Peacekeeping Action Team, traffic enforcer, security guard at mga volunteer group para tumulong sa public safety service.

Siniguro naman ni Danao ang maximized deployment ng mga pulis para sa buong summer vacation na nagsimula noong Marso 22 at hanggang Mayo 31, 2021.

Pinalakas din ng NCRPO ang kanilang anti-criminality operation; target hardening measure; at traffic management/direction and control.

Hinimok din ng heneral ang publiko na agad ipagbigay-alam sa pulisya kung may mga kahina-hinalang tao o aktibidad sa kanilang mga lugar.

Nananawagan din si Danao sa publiko ng kooperasyon at pagtalima sa batas upang malabanan ang pagdami ng kaso ng COVID-19, kasabay ng paglaban sa kriminalidad at terorismo sa Metro Manila. (Edwin Balasa)