8k magsasaka ng Kalinga pinautang ng walang interes, collateral

Aabot sa 8,000 na magsasaka sa Tabuk City, Kalinga ang makakatanggap ng ayuda o financial assistance mula sa Survival and Recovery Assistance Program (SURE) ng Department of Agriculture (DA).

Ayon kay Tabuk City Agricultural Services (TCAS) officer Jullibert B. Aquino, ang mga magsasaka na mabibigyan ng nasabing ayuda ng SURE ay iyong mga naapektuhan ng community quarantine sanhi ng coronavirus disease-19 (COVID-19) pandemic.

Sa ilalim ng nasabing programa, ayon kay Aquino, ang gobyerno sa pamamagitan ng DA ay magbibigay ng P25,000 `collateral-free loan’ na babayaran sa sampung taon na walang interest.

“The loan is released by the Land Bank of the Philippines (LBP) to conduit groups like farmer cooperatives, farmer associations and irrigator’s associations, who in turn relend the money to individual farmer-borrower,” ani Aquino.

“To defray administrative expense, conduits charge service fee of P700-1,000, deducted from the loan proceeds,” dagdag pa ni Aquino.

Ang mga beneficiary ng nasabing programa, ay yung mga maliliit na magsasaka na may sakahang hindi lalampas ng tatlong ektarya.

Sa ilalim ng DA farm intervention program, lahat ng farmer-beneficiary ay naklista dapat sa Registry System for Basic Sector of Agriculture (RSBSA)

Ang Tabuk City , ayon Aquino, ay `rice-producer’ sa buong Cordillera Administrative Region (CAR). (Allan Bergonia)