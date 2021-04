8B lugi sa seafood smuggling – Lacson

Tinatayang aabot sa P1.85 bilyon kada taon ang nawalang kita sa gobyerno sa nakalipas na anim na taon dahil sa importasyon ng isda at iba pang seafood.

Ito ang ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole sa isyu ng food security crisis.

Ayon kay Lacson, malaki ang discrepancy sa record ng World Trade Organization (WHO) at Philippine Statistics Authority (PSA) pagdating sa fish at seafood importation.

“Ibig sabihin maraming misdeclaration or underdeclaration ito or maraming smuggling,” ayon sa senador,.

Indikasyon aniya ito na maraming misdeclaration, undeclaration o smuggling kung saan marami ng hindi nakakarating sa cold storage kaya baliktad at ‘di tugma ang amount sa volume.

Dahil dito, malaki ang foregone revenue o nawawalang kita sa fish at seafood importation pa lamang at hindi pa kasama dito ang importasyon ng baboy, manok at bawang.

“Kasi tinatanong naming anong ginagawang aksiyon ng departamento (DA), ang bottomline ang nawalang revenue, P1.085 bilyon yearly for the past six years, from 2015 to 2020 yan ang foregone revenue,” sabi ni Lacson.

Kung magpapatuloy aniya ang ganitong gawin, sinabi ni Lacson siguradong mamamatay na ang kabuhayan ng mga magsasaka

“Sa fish pa lang ‘yon, magkano ‘yong sa pork, magkano ‘yong sa chicken. Hindi pa tayo napupunta sa garlic. Iba pa rin ‘yon, ‘Yong garlic na idinideklara bilang apple para makapasok dito. ‘Di ba pinapatay natin ang magsasaka non?” tanong ni Lacson sa mga opisyal ng DA.

“Ang lalaki ng discrepancy. I would just like to point this out simply because hindi lang sa pork itong mga kalokohan, it cuts across and the records would not lie,” dagdag ni Lacson.

Sinabi naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) na iimbestigahan nila ang pagkakaiba ng datos ng WTO at PSA.

“Kung may discrepancy [If there is discrepancy], I think we should investigate and we will investigate,” pahayag ni BFAR Director Eduardo Gongona. (Dindo Matining)