89M vaccine na ang binili ng `Pinas

Umaabot na sa mahigit isang bilyong dolyar ang halaga ng mga bakuna laban sa COVID-19 ang nabili ng Pilipinas mula sa ibat-ibang vaccine manufacturer.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, sa kabuuan ay nasa 89 million doses na ng COVID vaccine ang nabili ng gobyerno sa tulong na rin ito ng mga multilateral financial institution.

“Ito po ang kasagutan ng ating DOF [Department of Finance], ang gobyerno natin ay may mga kontrata sa ibat-ibang vaccine manufacturers, ang total na na-procure natin so far ay 89 million doses at ang halaga nito ay mahigit kumulang isang bilyong dolyares,” ani Roque.

Mula sa kabuuang halaga, sinabi ni Roque na $400 milyon dito ang hinugot sa pambansang budget ng gobyerno habang ang iba ay sa multilateral financial institution.

Nilinaw din ni Roque na hindi kasama sa 89 million doses ang donasyon mula sa COVAX facility. Inaalam pa rin umano kung ilan na ang mga bakunang ibinigay ng World Health Organization (WHO) sa pamamagitan ng COVAX facility. (Aileen Taliping)