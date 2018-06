89-year-old lola pinaligaya ni Willie

Kailan lang ay nakadalaw ako sa taping ng game show ni Willie Revillame na Wowowin sa GMA 7 studio after ng ilang taon din. Hindi pa rin pala talaga nawawala o nababawasan, kahit bumuhos ang ulan, ang mga taong gustong manood, makita siya ng personal at manalo o mabigyan lang niya ng kusa ng pera.

May iba na maligaya na masilayan lang si Willie ng personal, mayakap at mahalikan, dahil ang guwapo raw pala niya sa totoong buhay, lalo na pag naka-sideview, sabi ng ilang audience na nakaupo sa aming likuran.

Hindi pa nag-uumpisa at lumalabas ang TV host ay sobra agad ang saya at hiyawan ng mga tao. Nakakakilabot din ang dami at pagtanggap ng mga tao sa video na ipinapakita nila bago mag-umpisa ang programa kuha sa mga lugar na pinagpalabasan nila sa iba’t ibang parte ng Pilipinas at sa ibang bansa.

Bukod sa dalawang jester na nagpapasaya sa mga audience bago magsimula ang taping ng show ni Willie ay may staff din sila na mabait, masaya at malinaw na sinasabi ang mga dapat at hindi dapat gawin habang nasa loob ng studio at nanonood ng taping, kaya naman disiplinado ang mga ito bukod sa magandang tingnan ang pagkakapare-pareho ng kulay ng mga t-shirt na suot nila bawat lugar ng kanilang pinanggalingan.

Hindi nakawala sa mga mata ni Willie ang matatandang audience, tulad ng isang 89-year-old lola, na nilapitan niya at binigyan ng mga jacket at datung.

Ipinagmalaki ni Will na ilan lang ang kanyang staff, kaya marapat daw silang i-treat dahil sa dedication nila sa kanilang mga trabaho sa Wowowin na dapat din daw na ginagawa ng ibang mga amo sa kanilang mga tauhan. At dahil malamig nga sa kanilang studio, ipinamili ng big-time host at komedyante ang kanyang staff ng tig-iisang magagandang jacket mula sa Zara sa Power Plant mall sa Rockwell, Makati kung saan pinayagan daw silang mag-shopping hanggang alas-12:00 nang gabi, kahit normally ay hanggang 9 p.m. on weekdays at 10 p.m. on weekends lang ang mall hours dito.

At dahil hindi na mapipigilan ang impluwensya ng digital age, kahit marami pa rin ang sumusubaybay sa Wowowin sa telebisyon, from Mondays to Fridays, 5pm to 6:30pm bago mag-24 Oras, mapapanood na rin daw ito sa YouTube, ayon kay Willie.