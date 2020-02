89 percent sa mga LGU, nakapasar sa Good Financial Housekeeping sa DILG

Gibutyag sa Department of Interior and Local Government (DILG) nga sa kinatibuk-ang 1,522 ka local government unit (LGU) o 89 percent sa tanang LGU sa tibuok nasud ang nakapasa sa ilang 2019 Good Financial Housekeeping (GFH) assessment.

Gidayeg ni Interior Secretary Eduardo Año ang mga nakapasar nga LGU, ug gipasigarbo nga ang maong hidaghanon sa nakapasar nag represent sa tulo ka porsientong pagsaka gikan sa 86 percent lang nga passing rate niadtong 2018 o 1,481 ka LGU.

“With the increase of GFH passers, we can be assured of better financial administration which hopefully translates to improved services for the citizens,” matud sa kalihim.

Gikahimout usab kini sa kalihim tungod ang mga pagpasar matid niya sa GFH usabka kalampusan tungod sa estriktong requirements sa pag-aprubar gikan sa Commission on Audit.

Nagpapakita usab kini nga mas maayo na ang financial management sa mga lokal nga kagamhanan.

Nasayran nga ang GFH usa sa mga criteria aron kahatagan sila og Seal of Good Local Governance.

Aron makapasar ang mga LGU sa GFH, kinahanglan nga motuman sila sa Full Disclosure Policy pinaagi sa pag butang sa mahinungdanong financial document sa tulo ka “conspicuous places” ug sa DP Portal alang sa tanang quarter sa 2018 ug sa unang bahin 2019 posting period document.

Kinahanglan usab nga aduna silay paborableng COA audit opinion, nga gibutang sa COA website, alang sa 2017 o 2018.

Matud usab ni Año nga sa tanang rehiyon sa nasud , ang Davao Region ang adunay 100-percent GFH passing rate.

Ang Ilocos region usab mitala og 98 percent passing rate, nagsunod ang Calabarzon (97 percent), Cagayan Valley, Central Luzon, Northern Mindanao, ug Soccsksargen (96 percent), Metro Manila (94 percent), Zamboanga Peninsula (92 percent), Western Visayas and Eastern Visayas (91 percent), Caraga (90 percent), Mimaropa (85 percent), Cordillera Administrative Region (82 percent), Bicol Region (81 percent), Central Visayas (73 percent), ug Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (69 percent). (jess campos)