882 free Wi-Fi site isasalba ng DICT

Gagawa ng remedyo ang Department of Information and Communications Technology (DICT) upang hindi magsara ang 882 free Wi-Fi sites sa bansa.

Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, sinabi ni DICT Undersecretary Manny Caintic na pinag-aaralan nito ang proposal na ibinigay ng United Nations Development Programme (UNDP) at contractor nitong Speedcast upang magpatuloy ang libreng Wi-Fi sa mga itinayo nitong imprastraktura.

“We are contemplating that apart from the option of returning back the money to the national treasury which will effectively render the budget unusable because it is 2018 GAA (General Appropriations Act) we are now contemplating in amicable way, perhaps UNDP can award to a local contractor the conti­nuance of the sites that already been installed and running,” sabi ni Caintic.

Kinontrata ng DICT ang UNDP noong 2018 para sa pagtatayo ng 6,000 free Wi-Fi sites na hinati sa tatlong phase.

Kinuha ng UNDP ang Speedcast para sa pagtatayo ng 3,000 Wi-Fi sites sa ilalim ng Phase 1 pero 882 sites lamang ang naitayo nito. Ang Phase 1 ay nagkakahalaga ng $14.4 milyon.

Kung tuluyang kakanselahin ng DICT ang kontrata mawawalan na ng libreng Wi-Fi sa 882 sites kaya pinag-aaralan ng ahensiya ang mga opsiyon nito upang magpatuloy ang operasyon ng mga ito.

Hindi naman nasimulan ang Phase 2 kaya ibinalik na ng UNDP ang $5.88 milyong pondo para rito sa Bureau of Treasury.

Sinabi ni Caintic na matutuloy naman ang Phase 3 na nagkakahalaga ng $2.967 milyon. Ang PLDT ang kinontrata ng UNDP para rito. (Billy Begas)