88 marino hinarang makapasok sa Negros Occidental

Hindi pinapasok ng lokal na pamahalaan ng Negros Occidental ang 88 marino na stranded sa Maynila.

Ayon kay Dr. Jonathan Lobaton, chief of the Provincial Incident Management Team (PIMT), malaking alalahanin umano ang health status ng mga marino, positibo man sila o hindi sa coronavirus disease.

Sa liham na may petsang Abril 26, kay Regional Disaster Risk and Reduction Management Council chief Jose Roberto Nuñez, pinirmahan ni Lobaton ang pagtanggi ng probinsya para tanggapin ang mga marino na nakatakdang dumating sa kanilang lugar ngayong linggo.

“We currently have 130 persons in our quarantine facility area manned 24/7 by our personnel thus the arrival of 88 seafarers will hamper our operation,” ayon sa opisyal ng PIMT.

Dahil limitado umano ang maaaring tumuloy sa provincial quarantine facility, priority umano ng lokal na pamahalaan ang mga hindi overseas Filipino worker.

“As much as we wanted our residents to come home, we also have to consider protecting the health and safety of our people here,” saad ni Lobaton. (Prince Golez)