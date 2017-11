877 preso ng MCJ magkakaroon ng diploma

Kahit nakakulong, may pangarap pa rin sa buhay ang karamihan ng mga preso sa Manila City Jail (MCJ).

Sabay-sabay sumailalim sa Accreditation and Equivalency Test ng Alternative Learning System (ALS) ng Department of Education (DepEd) kahapon ng umaga ang may 877 inmate ng MCJ para magkaroon ng diploma sa elementarya at high school.

Ayon kay J/Insp. Jay­rex Bustinera, spokesman ng MCJ, bukod sa livelihood at religious program ay pinapakuha rin ng pagsusulit ang mga inmate para sa mga gustong magkaroon ng diploma.

“Kung makapasa sila at magkaroon ng diploma, puwede natin silang ipasok sa livelihood program kung nandito pa sila sa kulungan o kaya kapag lumabas na sila maaari silang makapag-aral ng college,” ayon kay Bustinera.

Nabatid rin kay Bus­tinera na taon-taon ay parami nang parami ang mga inmate na nagnanais na makakuha ng pagsusulit sa ALS dahil nahihikayat sila ng ibang inmate na nakakuha na ng diploma.

Ayon naman sa ilang inmate na sumailalim sa ALS, gusto umano nilang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral kahit na nasa loob ng kulungan at makapaghanap ng trabaho paglabas nila sa nasabing pasilidad.