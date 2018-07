86 ka Pinoy sa Nicaragua, posibling balhinon

Andam na ang Department of Foreign Affairs (DFA) nga balhinon ang 86 ka Filipinong nagtrabaho sa Nicaragua.

Adunay civil unrest sa Nicaragua tungod kay gibag-o sa ilang kagamhanan ang social security system – gikuhaan ang mga benepisyo ug gipasakaan a g buhis.

Sa taho sa DFA luwas hinuon karon ang mga Filipino apan gipahimangnuan sila nga magbantay ug likayan ang daghang tawo nga dapit.

“We would like to assure our kababayan in Nicaragua that we are ready to fly them home,” matud ni DFA Sec. Alan Cayetano.

“In the meantime, we urge them to remain vigiland at to be ready for any eventuality,” dugang pamahayag sa kalihim.

Sa mga una nga adlaw sa mga n lihok-protesta sa Nicaragua, tulo ka Filipino ang nag-aplay sa voluntary repatriation nga gitanyag sa DFA.

Nakabalik na silasa nasud niadtong Hulyo 10.

Sa taho ni Philippine Ambassador to Mexico Demetrio Tuason, adunay mga riot at looting sa nagkadaiyang bahin sa Nicaragua sukad niadtong Abril.