85% ng Omicron variant BA.5

Mayorya o 85% ng mga nasuring sample ng Philippine Genome Center (PGC) ay pawang Omicron BA.5 subvariant.

Nabatid kay PGC Director Cynthia Saloma na aabot sa 3,107 Omicron BA.5 ang na detect sa bansa base sa datos ng Department of Health(DOH).

Huli umanong naitala ang 104 pang bagong kaso ng omicron subvariants.

“In the past month alone, ang BA.5 po talaga (really) is the most predominant sample or variant that we’re sequencing in the Philippines, it’s anywhere between above 85% ng ating (of our) sequenced samples,” ayon kay Saloma.

“You have to take note medyo meron tayong bias in sampling. Pero (but) based on sequenced samples, about 85% of sequenced samples are composed of BA.5” dagdag ni Saloma. (Juliet de Loza-Cudia)