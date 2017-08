82-anyos, app-maker ng Japan

Nakakatuwa dahil nang ­magsimulang magtrabaho ang 82-­anyos na si Masako Wakamiya gumagamit pa siya ng abacus para sa math — ngayon kabilang na siya sa ‘world’s oldest iPhone app developers, isang tagatuklas o trailblazer para ang smartphones ay magiging accessible para sa mga may edad.

Nagbunsod ito sa kanyang pagkadismaya sa kawalan ng interes ng mga matatanda sa ‘tech industry’, kaya tinuruan nito ang kanyang sarili na mag-code at mag-isa niya itong ginawa.

Aniya, ang mga mahigit 60-anyos ay kailangan na tumuklas ng mga panibago nilang skills para manatiling maliksi.

“As you age, you lose many things: your husband, your job, your hair, your eyesight. The minuses are quite nume­rous. But when you learn something new, whether it be programming or the piano, it is a plus, it’s motivating,” pahayag nito.

“Once you’ve achieved your professional­ life, you should return to school. In the era of the internet, if you stop learning, it has consequences for your daily life,” paliwa­nag ni Wakamiya sa interview sa kanya ng AFP sa kanilang bahay sa Tokyo.

Nagsimula umano siyang nagkainteres sa computers noong 1990s nang magretiro na siya sa kanyang trabaho bilang isang bank clerk. Ina­bot umano siya ng isang buwan bago nakalikha ng kanyang unang system, na sinimulan nito sa BBS messaging isang tagapagpauna sa internet, bago niya naitayo ang kanyang skills sa Microsoft PC, at sumunod sa Apple’s Mac at iPhones.

Makailang beses umano niyang hiniling sa mga software developers na gumawa ng mara­ming apps para sa mga may edad, subalit dine­dedma lang siya, kaya nagpasya ito na siya na lamang ang gagawa.

Pinag-aralan ni Wakamiya ang basic ng coding at nag-develop ng ‘Hinadan, isa sa kauna-una­hang app games ng Japan para sa mahigit 60-an­yos — madalas na siyang hinihiling na maimbitahan ngayong taon ng Apple para lumahok sa kanilang prestihiyosong Worldwide Developers Conference kung saan siya ang pinakamatandang app creator na kalahok.