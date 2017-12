80th UAAP Game 3: Walang Kukurap

Mga laro ngayon

(Smart Araneta Coliseum)

11 a.m. – UE vs NU (Women’s Finals, Game 2)

4 p.m. – Ateneo vs DLSU (Men’s Finals, Game 3)

Nag-move on na ang Ateneo at naka-focus sila sa do-or-die Game 3 sa Finals ng 80th UAAP men’s basketball tournament.

Nalusaw ang 21-point lead ng Blue Eagles sa Game 2 ng kanilang best-of-three series kontra defending champion De La Salle University.

Unti-unting gumapang ang Green Archers para maagaw ang bentahe at maitabla ang serye sa 1-1 matapos ang 92-83 panalo noong Miyerkoles.

Para kay assistant coach Sandy Arespacochaga, mananatili silang naka-focus sa rubbermatch at kinalimutan na nila ang Game 2.

“We’d like to remove our feelings from Wednesday’s game and not feel sorry for ourselves. Series isn’t over, that’s our focus, that’s the way we’re thinking,” ani Arespacochaga.

Sasandalan muli ng Blue Eagles sina mythical five member Thirdy Ravena, big man Isaac Go at magkapatid na Matt at Mike Nieto para patalsikin sa trono ang Green ­Archers.

Muling ibabandera ng La Salle sina reigning back-to-back MVP Ben Mbala, Kib Montalbo at mag-utol na Ricci at Prince Rivero.

Walang liyamado o dehado sa La Salle at Ate­neo, hindi rin puwedeng siguruhin kung sino ang mag-uuwi ng titulo.

Ang tiyak lang ay mu­ling dadagsa ang fans ng Asul at Berde para suportahan ang kanilang eskuwelahan.