80M COVID vaccine naiturok sa mga Pinoy

Iniulat kahapon ng National Task Force against COVID-19 (NTF) na mahigit 80 milyong COVID vaccine na ang naiturok sa bansa.

Ayon sa anunsiyo ng NTF, ang datos ay mula pa sa naitala ng National Vaccination Operations Center (NVOC) noong Nobyembre 26.

Sa mga naturukan, 35,391,519 na ang nakakakumpleto ng dalawang dose ng COVID vaccine, o 45.55% ng target population sa bansa.

Nitong Nobyembre 26 lang umano ay mahigit 1 milyon katao na ang nabakunahan.

“As we move closer to hitting our target of fully vaccinating 54 million Filipinos by the end of the year, I appeal to our local government units to continue ramping up their vaccination throughput,” ani vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr.

Inaasahang lolobo pa ang bilang ng mga bakunado kasabay ng idaraos na national vaccination day mula Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1. (Mark Joven Delantar)