800 tsuper inayudahan ng SM

Binigyang tulong ng SM Foundation Incorporated (SMFI) ang nasa 800 jeepney at tricycle driver sa lungsod ng Cabanatuan na naapektuhan ng COVID-19.

Ayon kay Sheen Eugenio, SM Cabanatuan Corporate Officer, umabot sa 738 Kalinga packs ang naipamahagi sa mga tsuper kahapon.

Kabilang sa mga napagkalooban ng tulong ay mula sa Papaya Transport Services Inc., Zaragoza Ramstar Transport, Bojoda Prime Movers Cooperative, Rapok Joda Cabanatuan, Quezon JODA Inc., Penaranda Cabanatuan City Operators and Driver Assoc., Cabanatuan City Loop Service Jeepney Operators and Drivers Assoc. Inc. at SM City Cabanatuan TODA Inc.

Naglalaman ang Kalinga packs ng limang kilo ng bigas at mga food item mula sa “Operation Tulong Express” ng SM. (Jojo De Guzman)