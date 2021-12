800-anyos na mummy bumulaga sa Peru

Nahukay ng ilang archaeologist ang isang mummy na tinatayang 800 taong gulang na sa bansang Peru.

Ayon sa ulat ng Sky News, natag­puan ang mummy sa isang under­ground structure malapit sa Lima, kabisera ng Peru.

Hindi pa malinaw kung ano ang kasarian nito.

“The main characteristic of the mummy is that the whole body was tied up by ropes and with the hands covering the face, which would be part of the local funeral pattern,” pahayag ni Pieter Van Dalen Luna, isa sa mga archaeologist.

Sa tantiya ng mga eksperto, ini­libing ang mummy bago pa man umusbong ang Inca Empire noong 1400s.

“Radiocarbon dating will give a more precise chronology,” punto pa ni Luna.

Samantala, nabatid na natag­puan din sa libingan ng mummy ang ilang ceramic at gamit na gawa sa bato. (Mark Joven Delantar)