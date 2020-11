80 Wi-Fi site nilagay sa Mindoro

Naglagay ang Department of Information and Communications Technology (DICT) ng mga libreng Wi-Fi site sa ilang lugar sa Occidental at Oriental Mindoro.

Sa isang pahayag ngayong Huwebes, sinabi ng DICT na nakumpleto na nila ang pagtatayo ng 80 bago at libreng WiFi site sa 20 lugar sa nasabing dalawang lalawigan.

Ang pagmamadali umano ng DICT na magtatag ng mga Wi-Fi hub sa bansa ay dahil sa pangangailangan ng madla na magka-access sa internet sa panahon ng new normal.

“It is this administration’s strong stand that the internet is a right. Access to data is a right – much like food, water, shelter, education, and healthcare, among others,” sabi pa ni DICT Secretary Gregorio Honasan II.

Ang mga free Wi-Fi site ay bahagi ng “Free Wi-Fi for All Program” ng ahensiya na na-institutionalize ng Republic Act No. 10929 o ang “Free Internet Access in Public Places Act.” (SDC)