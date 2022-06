80 bansa naungusan! ‘Pinas petmalu sa COVID war

Mula sa pinakahuling puwesto sa 120 bansa sa abilidad sa pagtugon sa COVID-19 nasa ika-33 puwesto na ngayon ang Pilipinas sa mga bansa na may pinakamahusay na hakbang sa pagtugon sa COVID-19 pandemic.

Ayon sa Nikkei COVID-19 Recovery Index naungusang Pilipinas ang 80 ibang bansa kasama ang Switzerland (38), Israel (44), Japan (53), UK (58), Canada (60), Australia (71), Hong Kong, China (71), New Zealand (75), Singapore (79), at ang US (89).

Ikinunsidera pa ng Nikkei COVID-19 Recovery Index ang patuloy na pagbaba ng bagong infections sa bansa at ang mababa at walang naitatalang nasasawi sa COVID 19 nitong mga nakalipas na linggo.

Bukod pa sa binuksan na sa international tourist sa nakalipas na apat na buwan ang borders at may libo-libo ng turista ang dumarating sa bansa kada araw.

“This remarkable recovery reported by independent external observers is being balanced by safety protocols managed by the Department of Health (DOH) and our partners. Our people diligently follow DOH ‘BIDA’ reminders to wear the Best-fitting mask, Isolate when sick, Double up protection with vaccines and boosters, and ensure good Airflow. Then there are surveillance systems in place as part of the PDITR+V, with capability of whole genome sequencing by the Philippine Genome Center, which allows us to detect, report, and immediately isolate any new virus sub-variants such as Omicron BA 2.12.1, BA.4 and most recently BA.5,” paliwanag pa ni Health Secretary Francisco Duque III. (Juliet de Loza-Cudia)