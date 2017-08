8 sa 10 manok sa MM, kontaminado ng ‘campy-lobacter’ bacteria

Tweet on Twitter

Walumpung porsiyento o walo sa kada sampung manok sa Metro Manila ay kontaminado ng ‘campy-lobacter’ bacteria na nagdudulot ng pagtatae, pagsusuka at pananakit ng tiyan sa taong makakakain nito.

Naglabas na ng babala sa publiko ang Department of Health (DOH) na magdobleng ingat sa paghahain ng mga putaheng manok.

Ayon sa DOH, base sa pag-aaral ng University of the Philippine-Institute of Biology, natuklasan na walo sa sampung manok na mabibili sa Metro Manila ay nagpositibo sa campy-lobacter bacteria.

Bagama’t hindi gaanong mapanganib ang naturang bacteria at hindi ito nakamamatay, ipinaalala ng DOH na kailangan pa ring siguruhing malinis at pakuluan ng matagal ang lulutuing manok upang mamatay ang bacteria.

Ang campy-lobacter bacteria ay isang organism na‘spiral-shaped bacteria’na maaring magdulot ng sakit sa tao at maging sa hayup at aktibo ito kapag panahon ng tag-init.

Hindi pa matukoy ng mga dalubhasa kung saan nakukuha ng mga manok ang naturang bacteria.