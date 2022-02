8 Pinoy sisibat sa Ukraine

Nakatakda nang umuwi sa bansa ang walong Pilipino na nasa Ukraine dahil sa nakaambang pagsakop ng Russia sa naturang bansa.

Ayon kay Shirley Santosildes, pinuno ng United Filipino Global-Ukraine, sa Huwebes uuwi ang walong Pinoy.

“Ang mga uuwi po sa Thursday meron pong 8 na po. ‘Yun po ‘yung sigurado na may ticket na po. Sagot po ng gobyerno,” wika ni Santosildes sa panayam ng ANC nitong Martes.

Sasagutin umano ng Philippine Embassy sa Poland ang pamasahe ng mga uuwing Pinoy.

Sa ngayon, normal pa rin umano ang sitwasyon sa kabisera ng Ukraine na Kyiv.

“Everything is normal. Everything in Kyiv is operational. The transportation is normal, supermarkets, lahat po. Sobrang wala kang indications na merong gulo,” dagdag pa ni Santosildes.

Sa kabila nito, handa umano siya, maging ang nasa 100 Pinoy sa Ukraine, sa posibilidad na biglaang pag-atake ng Russia.