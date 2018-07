8 ka tigpayuhot ug gidilibg drugas nadakpan sa buybust

Nasikop sa gihimong anti-drug ug anti crime operation sa mga sakop sa Quezon City Police District (QCPD) ang walo ka tawo nga dili gayud mohunong sa pagpamaligya ug shabu sa Quezon City kagahapon sa kadlawon.

Ang mga suspek silang Oscar Lavega, 50; Jocin Bautista, 21; Mark Esrael Dela Cruz 35; Antonio Maddela, 45; Rencel Agustin, 18; Edgardo Lagarto, 46 ug duha ka menor-de-edad nga wala panganli.

Matud ni P/Chief Supt. Joselito Esquivel Jr, director ng QCPD, ang mga suspek nasikop sa iyang mga sakop sa QPCD station 1, 2, 6 ug station 8 mga alas-12:00 hangtud alas-4:00 sa kadlawon sa sunod-sunod nga ‘buy-bust operation’ siyudad

Nasakmit gikan sa mga suspek ang 80 plastic sachet nga shabu nga nagkantidad ug P55,000 ug mga drug paraphernalia.

Nag-atubang karon ang mga suspek ug kasong kalapasan sa R.A. 9165, (The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002), ug RA 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.)