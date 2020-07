8 COVID positive siniksik sa Rizal stadium

Nagpositibo sa ginawang COVID-19 rapid test ang abot sa walong locally stranded individual (LSI) na pinatuloy sa Rizal Memorial Sports Complex kung saan libo-libong na-stranded ang nagsiksikan para sa ‘Hatid Tulong’program.

Kinumpirma ito ni Presidential Management Staff Assistant Secretary Joseph Encabo, na nangangasiwa sa programa na pagpapauwi ng mga LSI sa kani-kanilang probinsya sa Visayas at Mindanao.

“Immediately after testing positive in the rapid test, we bring them immediately to our isolation area and the DOH (Department of Health) administered the confirmatory swab test,” ayon kay Encabo sa panayam sa ANC.

Hindi pa batid ni Encabo kung may mga nagpositibo sa RT-PCR test sa walong LSI, ngunit aniya kung may active COVID-19 ang isang indibiduwal ay kaagad na dadalhin sa quarantine facility at ibibigay sa pangangalaga ng DOH.

Aniya pa, kaagad umano nilang inabisuhan ang mga local government unit na posibleng makatanggap ng mga na-stranded na nakasalamuha ang nagpositibo sa virus.

“We followed the protocol of the DOH that those who are in contact with them… we put into record and flagged those LGUs who will be receiving those LSI,” lahad ni Encabo.

Sasalang sa 14-day mandatory quarantine at swab test ang mga naging close contact ng mga carrier pagdating ng mga ito sa kanilang probinsya.

Marami ang pumuna sa naging siksikan ng tao sa Rizal stadium, na depensa ni Encabo ay hindi na nailipat ng ibang pasilidad dahil din sa logistics issue, at kinailangan agad ng pansamantalang masisilungan ng mga LSI dahil sa matinding pag-ulan. (Ray Mark Patriarca)