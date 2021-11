8.9% unemployment rate

Ayon po sa resulta ng Labor Force Survey na ginawa ng Philippine Statistics Authority, umabot po sa 8.9 porsiyenyo ang unemployment rate sa bansa noong nakaraang Setyembre.

Katumbas po ito ng 4.24 milyong Pilipinong walang trabaho o isa sa kada sampung Pilipinong kabilang sa 47.8 milyong bumubuo sa lakas paggawa o labor force ng bansa.

Bagamat pinakamataas po ito mula noong buwan ng Enero 2021, higit namang mababa ito kumpara sa naitalang 14.7 porsiyento noong halos nagsisimula pa lang ang pandemya noong Abril 2020.

Wala pong duda na ang COVID-19 ang pangunahing dahilan kung bakit sumipa sa napakataas na antas ang unemployment rate sa bansa mula 2020 hanggang sa kasalukuyan.

Ang karamihan po sa mga nawalang trabaho ay yaong tradisyunal o mga trabahong nakagisnan sa old normal. Kung tutuusin, marami rin naman pong trabahong pang-new normal ang nalikha tulad ng mga trabahong naka-base sa bahay, trabahong gumagamit ng digital technology, at mga trabahong freelance.

Kaya’t bilang inyong Tesdaman, isa po sa pinagtutuunan natin ng pansin, bukod sa National Employment Recovery Strategy o NERS, ay ang training ng ating mga kababayan gayundin ang mga na-repatriate na mga OFW sa mga skills na kailangan ngayon at sa post-pandemic era.

Malaki na po ang nagawa natin sa pagsusulong ng dalawang mahalagang panukalang batas na makakatulong hindi lang para sa pagbangon sa pandemya kundi sa direksyong tinatahak ng buong mundo kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya.

Isa po rito ang Senate Bill No. 1834 o ang “Philippine Digital Career Competitiveness Act” at ang Senate Bill No. 1810 o ang “Freelancers Protection Act”.

Akma po sa new normal ang mga nabanggit na panukala at kalinya rin ng mga nauna na nating isinulong na mga batas pang-trabaho tulad ng Republic Act No. 11165 o ang “Work From Home Law” at ang Republic Act No. 11230 o ang “Philippine Labor Force Competencies Competitiveness Program and Free Access to Tech-Voc” o mas kilala na “Tulong Trabaho Act”.

Para naman po sa mga OFW, ang ating mga bagong bayani, halos patapos na po ang deliberasyon sa itinataguyod nating “Department of Migrant Workers” kung saan binibigyang pansin ang “reintegration” ng mga balikbayan at ang pagsisiguro na may sapat silang skills at kwalipikasyon hindi lang para muling makakuha ng pantay na oportunidad sa ibang bansa kundi para maiwasan din ang pang-aabuso sa kanila ng mga dayuhan.

Importante po talaga ang skills at competency ng mga manggagawa dahil tila magiging permanente na ang mga pagbabagong dala ng COVID-19 sa mga industriya kung saan nangangailangan ito ng mga bago ring kakayahan at kwalipikasyon.

Sa kabilang banda, patuloy po ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19, indikasyon na gumagana ang bakuna at inaasahan po nating magpapatuloy ito lalo na po kung sasabayan na rin ng pagbibigay ng mga booster shot.

Nakakalungkot po ang resulta ng ginawang pag-aaral ng OCTA Research na aabot daw sa 22 porsiyento ng mga Pilipino ang nananatiling “hesitant” o may pag-aalinlangan pa ring magpabakuna. Nanawagan po tayo sa ating mga kababayan na magpabakuna dahil tayo rin pong lahat, lalo na po ang mga manggagawa, ang makikinabang sa malawakang pagbubukas ng ekonomiya.

Ang mataas na antas ng kawalan ng trabaho sa bansa ang isa sa dahilan kung bakit tuloy po ang misyon ng inyong Tesdaman – ang paglikha ng trabaho at ang pagpapawalak ng oportunidad para sa ating mga manggagawa sa pamamagitan ng skills training at mga bagong paraan ng pagtatrabaho.