8.2M ka torista ang target sa DOT sa 2019

Kumpiyansa ang Department of Tourism (DOT) nga maabot sa Pilipinas ang 8.2 milyon ka toristang langyaw ang mobisita sa nasud karong 2019.

Kini human misaka ang gidaghanon sa mga langyaw nga torista sa milabay nga diyam ka bulan gikan sa Enero.

“Ang ganda ng mga reports na natatanggap namin that’s why we’re confident that we can reach 8.2 million,” matud ni DOT Undersecretary Benito Bengzon Jr..

“For the first nine months, January to September, we’re already at 6.16 million foreign visitors, which is already a record in itself. The growth rate is about 14.37 percent so the common question is if we will reach 8.2 million. At present, we’re looking at the movement of the October and November arrivals,” matud pa niya.

Rason sa DOT sa pagsaka sa turismo sa nasud ang pagdugang og mga flight ug mga bag-ong airport sa ‘Pinas busa midaghan makaanhi ug maadtoan sa mga torista

“Marami na tayong flights hindi lang papunta ng Manila pero pati Cebu, Kalibo, Puerto Princesa so in a way nadi-disperse natin ‘yong air passenger traffic. In so doing, siyempre mas maraming nakikinabang with the local communities,” matud niya.