7M botante binura ng Comelec

UMABOT sa pitong milyong mga botante ang tinanggal sa voters list ng Commission on Elections (Comelec) dahil sa pagkabi­gong makaboto sa dalawang magkasunod na halalan.

Ito ang inihayag ni Cimelec Commissioner Rowena Guanzon sa kanyang Twitter account.

“7M voters were deactivated due to, among other reasons, failure to vote in two consecutive elections,” post ni Guanzon sa kaniyang Twitter kahapon.

Gayunman, makakaboto pa rin ang mga natanggal sa listahan kung mag-a-apply sila para i-reactivate ang kanilang rehistrasyon para sa May 2022 national at local elections.

Ang pagbura sa listahan ng mga botante ay alinsunod sa Voter’s Registration Act of 1996.

Bukod sa hindi pagboto sa dalawang magkasunod na halalan, maaring mabura sa listahan ang isang botante kung ipag-utos ng korte, nawalan ng Filipino citizenship, sangkot sa krimen laban sa pamahalaan, napatunayang may sira sa pag-iisip at kung nasawi na.

Nalaman na umabot sa 700,000 ang na-deactivate na botante na muling nagsumite ng kanilang aplikasyon para sa reactivation.

Ayon sa Comelec may 61.8 milyon ang botanteng nakarehistro noong 2019 elections. (Juliet de Loza-Cudia)