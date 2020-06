7K iskul may libreng internet -Duterte

Inaasahang mapapagaan ang implementasyon ng distance learning ng Department of Education (DepEd) sa pamamagitan ng paggamit ng internet sa sandaling maipatupad ang libreng internet program sa may pitong libong pampublikong paaralan sa bansa sa loob ng sampung buwan.

Ito ang laman ng ika-14 report ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso alinsunod sa nakapaloob na probisyon ng Bayanihan to Heal as One Act.

Sa kanyang report, sinabi ng Pangulo na naglaan ang gobyerno ng P700 million para magkaroon ng internet connection ang may pitong libong pampublikong paaralan sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

“The target completion of the project, which costs P700 million, will be in 10 months,” anang Pangulonsa kanyang report.

Naunang inihayag ni DepEd Secretary Leonor Briones na nakikipag-usap sila sa dalawang pangunahing telecoms company sa bansa para matulungan sila sa pagsusulong ng online learning sa mga estudyante.

Kumilos na rin ang Department of Information and Communications Technology (DICT) para mailatag ang Free Wifi Internet Access Service sa mga pampublikong paaralan sa bansa.

Mahigpit ang utos ni Duterte na wala munang face-to-face na pagtuturo hanggat walang bakuna laban sa COVID-19.(Aileen Taliping)