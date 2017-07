78% ng Pinoy ‘satisfied’ kay PDU30

Mas lumakas ang kumpiyansa ng Malacañang sa naging resulta ng pinakahuling survey ng Social Weather Stations (SWS) kung saan pumalo sa 78% ng mga Filipino ang ‘satisfied’ sa performance ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Batay sa resulta ng SWS survey nitong Hunyo 23 hanggang 26 na inilabas kahapon, lumabas na 78 porsiyento ng mga Pinoy ang kuntento sa performance ng Pangulo habang 12% lamang ang dismayado at 10% ang hindi makapagdesisyon. May 1,200 indibidwal sa buong bansa ang tinanong sa survery.

Ibig umanong sabihin nito ay naabot ni Pangu­long Rodrigo Duterte ang pinakamataas na net satisfaction rating na +66 na bahagyang umangat kumpara sa +63 noong Marso 2017.

“This yielded a net satisfaction rating of +66 (% satisfied minus dissatisfied), classified as ‘very good’ and marking a new personal record high. An “excellent” rating should at least be +70,” ayon sa SWS.

Subalit nakasaad din sa survey na bahagyang bumagsak ang net satisfaction rating ng Pangulo sa Mindanao ng 12% sa iskor na +75 bagama’t “excellent” pa rin.

Sa Visayas at Luzon naman ay tumaas ang net satisfaction rating ng Pa­ngulo na naitala sa +75% at +58%, ayon sa pagkakasunod habang +63 mula sa dating +64 sa Metro Manila na “very good” pa rin.

Ipinahayag naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na dahil ginawa ang survey nitong Hunyo 23-26 o isang buwan matapos ideklara ni Pangulong Duterte ang Martial Law sa Mindanao dahil sa nangyaring rebelyon sa Marawi ay lumalabas na suportado ng publiko ang naturang aksyon.

“This positive acknow­ledgement of the Filipino people further motivates the administration to work for the restoration of normalcy in Marawi and to start its rehabilitation as well as bring a comfortable life for all Filipinos, including Muslim Filipino,” ayon pa kay Abella sa press briefing sa Malacañang kahapon.