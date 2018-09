78% ng Pinoy aprub sa drug war ni Digong

TINATAYANG walo sa bawat sampung Pilipino ang kuntento sa war on drugs ni Pangulong ­Rodrigo Duterte, ayon sa isang survey.

Lumabas sa isinagawang survey ng Social Weather Station (SWS) noong Hunyo 27-30, 78 porsiyento ng 1,200 res­pondent ang kuntento sa kampanya laban sa iligal na droga, habang 13 porsiyento lang ang tutol para sa net satisfaction rating na +65 na itinuturing na “very good”, bahagyang mataas sa +64 noong Marso 2018.

Samantala, tatlo sa bawat limang Pinoy naman ang nagsasabing nalalabag ang kanilang karapatan sa pag-aresto sa mga tambay.

Lumabas sa survey ng SWS na 60 porsi­yento ng sumalang sa survey ang hindi pabor sa panghuhuli sa mga tambay, habang 26 porsiyento naman dito ang pabor, at 14 porsiyento ang undecided.

Ikinatuwa naman ng Malacañang ang positibong resulta ng survey sa kampanya laban sa iligal na droga.

“We welcome the latest Social Weather Stations (SWS) survey showing 78% satisfaction with the Administration’s campaign against illegal drugs,” ayon kay Presidential Spokesperson ­Harry Roque.