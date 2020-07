75% price hike pinalagan: Primewater-Villar sinumpa!

GIGIL ang ilang empleyado ng Bacolod City Water District (BACIWA) sa pinasok na 25-taong Joint Venture Agreement sa pagitan ng Prime Water Infrastructure Corporation ng mga Villar.

Isang protesta ang kinasa ng mga empleyado ng BACIWA para tutulan ang joint venture agreement sa Villar-owned company dahil batid nilang tatamaan ang kanilang mga trabaho.

Kasama si Bacolod Councilor Wilson Gamboa Jr., ay kanilang pinalagan ang pag-takeover ng kompanya ng pamilya Villar sa nasabing water utility.

Matatandaang kinuwestiyon ni Bayan Muna Party-list Rep. Ferdinand Gaite ang nasabing deal dahil posibleng maapektuhan ang 300 manggagawa sa water facility.

Naganap ang signing deal kamakalawa sa pagitan nina Atty. Lorendo Dilag, Chairman ng Baciwa Board of Directors at PrimeWater vice president Romeo Sabater.

Nilinaw ni Sabater na kapag aprubado na ang kasunduan ay ang PrimeWater na ang mga mamahala sa project simula sa November 1 at may kakayahan na silang magbigay ng charges sa bawat operasyon ng BACIWA water supply system kabilang ang water source, operation, maintenance, distribution, customer service, payment, at collection.

Giit naman ni Atty. Lorendo Dilag, Chairman ng Baciwa board na napagkasunduan nila na maglalaan ang Prime Water ng P1.6 billion sa unang limang taon para sa pipe laying at repair of pipes, P2 billion sa installation of wells, delivery ng karagdagang supply ng tubig at employees’ compensation na aabot sa P6.3 billion sa loob ng 25-taong kasunduan.

Samantala inamin ni Sabater na magkakaroon ng dagdag singil base sa kanilang kasunduan.

“There will be tariff increases over the term of the joint venture. Not on November 1, but definitely there will be an increase along the way,” ayon kay Sabater.

Matindi ang pagtutol ng Baciwa na magdagdag ng 75% water hike matapos magpetisyon ang may 15,000 residente ng Bacolod City na tutol sa privatization ng Baciwa kasama ang ilang sector ng manggagawa, Bacolod Water Consumers Watch, Amlig Tubig Coalition, Social Action Center of Bacolod, urban poor, at human rights organizations. (Vick Aquino)