73 Pinoy sa India na-virus

Ayon kay Philippine Ambassador to India Ramon Bagatsing Jr. kahapon, lampas 70 Pilipino na ang nahawa sa Coronavirus Disease 2019 sa India.

“So far, we have received about 73 cases na COVID-positive na Pilipino dito,” ani Bagatsing sa isang press conference.

“The embassy provides as much support as we can on our own,” dagdag niya, habang sinasaad na bumuo sila ng ‘Covid support group’ para sa mga apektadong Pilipino.

Base sa opisyal na datos, ani Bagatsing, may 1,350 documented Pinoy sa nasabing bansa. Pero sa tala ng embahada, merong nasa 2,000 hanggang 3,000 Pilipino sa India.

Patuloy ang paglobo ng mga kaso ng COVID-19 sa India na dulot aniya sa ‘double mutant’ coronavirus variant.

Sa ngayon, may 19,925,517 katao na nagpositibo, 16,292,725 gumaling, at 218,959 namatay dahil sa virus sa naturang bansa.