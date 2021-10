70K kabahayan makikinabang sa pinaigting na serbisyo ng PrimeWater San Fernando

Apatnapu’t tatlong barangay sa San Fernando, Pampanga na may tinatayang 70,000 kabahayan sa lungsod kasama na ang katabing munisipalidad ng Sto. Tomas ang makakaranas ng paglakas ng water supply at pressure sa pinaigting na serbisyo ng PrimeWater City of San Fernando (PWCSF) at City of San Fernando Water District (CSFWD).

Bunga ito ng katatapos lang na 12 source development projects at 23.4 kilometrong pipeline sa ilalim ng Phase 1 ng Joint Venture Agreement sa pagitan ng joint venture partnership ng PWCSF at CSFWD.

“Ang mga bagong gawang pumping stations ay makapagdudulot ng pagtaas sa supply ng tubig sa siyudad at kalapit na lugar. Nakatulong din ito para matugunan ang water demand sa lumalagong komersyo at ekonomiya ng lungsod,” saad ng Branch Manager ng PrimeWater City of San Fernando na si Jan Canlas.

Ang nasabing mga proyekto ay nagresulta ng karagdagang 13,000 na mga bagong service connections na ayon kay Canlas ay pinagsikapang matapos ng grupo para matugunan ang pangunahing layunin ng PWCSF at CSFWD na pasayahin at paginhawain ang buhay ng kanilang kasalukuyang mga customers.

Noon ay nakakaranas ng kakulangan sa tubig ang mga bahagi ng Brgy Calulut, Bulaon, Brgy Saguin, Brgy Sta Lucia at Brgy Del Pilar dahil na din sa paglago ng komunidad at para masolusyonan ang patuloy na pagtaas ng demand sa tubig, ay tuloy-tuloy ang takbo ng mga proyektong ito upang tuluyan nang mapabuti ang sistema ng patubig sa bayan ng San Fernando.

Naging prayoridad rin ng PWCSF at CSFWD ang kontruksyon ng kauna-unahang septage plant sa lungsod, na naglalayong malinis ang waste water at mailaan para sa iba pang paggamit ang tubig.

“Ang tubig bilang isang mahalagang natural na elemento ay hindi mapapalitan at may hangganan ang mapagkukunan. Kami sa Primewater kasama ang CSFWD ay bumubuo ng mga sustainable na mga solusyon, mahusay at pantay-pantay na pamamahala sa water system ng siyudad at maging sa buong probinsya, para sa kapakinabangan ng aming mga kasalukuyan at sa hinaharap pang mga customers,” pagtatapos ni Canlas.